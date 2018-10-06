Ученые создали первую в мире искусственную «квантовую жизнь»

Исследователи симуляцию сделали неограниченной. Она теперь не является только зависимой от нулей, а также единиц. В свою очередь в ней теперь могут происходить случайности, непосредственно с которыми человек сталкивается в обычной жизни. В данном случае специалисты смогли адаптировать жизненные процессы к специальному языку компьютерных алгоритмов, а также вычислений. Кодировку осуществляли при помощи компьютера IBM QX4. Ученые представили единицы квантовой жизни в двух кубитах, а именно в генотипе, а также фенотипе. Они были запрограммированы на репродукцию, мутацию, развитие, смерть. Случайности смогли привнести при помощи вращений квантовых состояний.Специалисты не спешат пока говорить, что происхождение жизни в данном случае может носить механически-квантовый характер. Данный вопрос исследователи оставили открытым. Один из ученых заметил, что они смогли доказать, что квантовые микроскопические системы могут эффективно осуществлять шифрование биологического поведения, а также квантовых признаков.