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Эксперт: Россия и Китай не исчезнут с глобального нефтяного рынка

По предположению наследного принца Саудовской Аравии Мохаммеда бен Сальмана Аль Сауда к 2030 году некоторые страны могут потерять свои позиции на глобальном рынке нефти. К числу таких стран он отнёс Россию и Китай.
Эксперт: Россия и Китай не исчезнут с глобального нефтяного рынка

В интервью с журналистами наследный принц заявил, что до 2030 года спрос на нефть будет ежегодно возрастать примерно на 1-1,5 процента. К этому времени на мировом рынке число игроков значительно сократится, так как у некоторых стран запасы нефти иссякнут. По словам принца, через 19 лет сильно потеряет в добыче Россия и Китай, а могут и совсем исчезнуть с рынка наряду с другими странами. В связи с этим Саудовская Аравия будет ещё больше поставлять черного золота. При этом для своей страны Мохаммед бен Сальман Аль Сауд никаких угроз не видит.

Столь громкое заявление наследного принца Саудовской Аравии прокомментировал Игорь Юшков – эксперт Фонда национальной энергетической безопасности в интервью Nation News. Он посчитал странным, что Мохаммед бен Сальман Аль Сауд сравнил Китай и Россию, поскольку КНР в качестве поставщика нефти на рынке не присутствует. По словам эксперта, в России на самом деле существует проблема с добычей, поскольку в последние годы не запускаются нефтяные провинции. Однако через 19 лет страна точно с нефтяного рынка не уйдёт. При этом Юшков отметил, что в Саудовской Аравии нефть может закончиться раньше, чем в России, так как саудитов ещё в прошлом веке обвиняли в том, что они «мухлюют» с запасами.


 
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Экономика / Главные новости
Добавил: Алина Сегодня, 18:26

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