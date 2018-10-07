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Высокий показатель «плохого» холестерина не связан с сердечно-сосудистыми заболеваниями

Международная группа ученых подтвердила влияние холестерина на возникающие у человека сердечно-сосудистые заболевания. Авторы новой работы, проанализировав 1 300 000 пациентов, заявили, что они не обнаружили доказательства связи между высоким показателем общего либо «плохого» холестерина, а также сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Высокий показатель «плохого» холестерина не связан с сердечно-сосудистыми заболеваниями


Исследователи в опубликованном обзоре утверждают, что распространенное сегодня представление человека об опасности высокого показателя холестерина в крови для человеческого здоровья базируется на статистике, которая вводит в заблуждение, игнорировании противоречивых наблюдений, исключении неудачных испытаний. В данном случае учёные сделали вывод, что прием статинов для борьбы с повышением холестерина, является бесполезным делом. Эксперты апеллируют к анализу информации, полученной в 12 европейских государствах в период 2000-2012 г.г. Из данных расчётов следует, что между сокращением смертности, а также приемом статинов отсутствует какая-либо связь. В этот раз исследователи поставили под сомнение их эффективность. Они заключили, что эти препараты обладают серьезными побочными эффектами и неочевидными преимуществами.

Учёные поделились сделанными парадоксальными открытиями. Они выяснили, что пожилые люди, имеющие высокий уровень «плохого» холестерина отличаются повышений продолжительностью жизни. При этом здоровые люди, имеющие низкий уровень «плохого» холестерина в крови, являются склонными к инфекционным заболеваниям, а также раку.


 
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Наука
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 03:28

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