Камера Google Pixel 3 получит сверхчувствительный датчик для чётких фотографий
Инсайдеры делятся информацией о том, что камера Google Pixel 3 не допустить съёмки фото плохого качества. В Сети уже обнародовано фото будущей новинки.
Камера Google Pixel 3 получит на вооружение сверхчувствительный датчик для выпуска чётких фотографий. Компания Google завоевала себе доверие и удерживает позицию лидера в области цифровых снимков. Инженеры постоянно внедряют изюминки в своё детище, чем не перестают удивлять поклонников.
В Нью-Йорке 9 октября на пресс-конференции Google презентует свои новые модели Pixel 3 и Pixel 3 XL, но пока конструкторы не дают комментариев по поводу выхода новой камеры. Судя по рекламе, возможен и дебют новой версии динамика Google.
Камера Google Pixel 3 получит на вооружение сверхчувствительный датчик для выпуска чётких фотографий. Компания Google завоевала себе доверие и удерживает позицию лидера в области цифровых снимков. Инженеры постоянно внедряют изюминки в своё детище, чем не перестают удивлять поклонников.
В Нью-Йорке 9 октября на пресс-конференции Google презентует свои новые модели Pixel 3 и Pixel 3 XL, но пока конструкторы не дают комментариев по поводу выхода новой камеры. Судя по рекламе, возможен и дебют новой версии динамика Google.
Технологии
Добавил: Печкурова Татьяна Сегодня, 22:40