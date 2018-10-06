Камера Google Pixel 3 получит сверхчувствительный датчик для чётких фотографий

Камера Google Pixel 3 получит на вооружение сверхчувствительный датчик для выпуска чётких фотографий. Компания Google завоевала себе доверие и удерживает позицию лидера в области цифровых снимков. Инженеры постоянно внедряют изюминки в своё детище, чем не перестают удивлять поклонников.В Нью-Йорке 9 октября на пресс-конференции Google презентует свои новые модели Pixel 3 и Pixel 3 XL, но пока конструкторы не дают комментариев по поводу выхода новой камеры. Судя по рекламе, возможен и дебют новой версии динамика Google.