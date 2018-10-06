Николай Басков разочаровал Монсеррат Кабалье перед смертью

Оперная певица считала, что искренность - это одно из самых главных качеств артиста. Монсеррат Кабалье не скупилась на одобрительные отзывы о своих коллегах, если они это заслуживали. Николай Басков, которого звезда считала своим сыном, являлся одним из этих людей. Отношения певцов были очень тёплые. Однако последующие сценические успехи «золотого голоса России» вызывали у оперной дивы сомнения. Не желание «натурального блондина» отдавать себя опере очень разочаровало Монсеррат Кабалье. Если исполнение «попсы» она как-то приняла, то поведение певца для оперной звезды стало большим ударом.6 октября не стало популярной испанской певицы. Николай Басков сказал, что уход из жизни Монсеррат Кабалье – это его личная потеря. Артист пока не может осознать масштаб случившейся трагедии. По словам исполнителя песен, утрата является невосполнимой, так как уже больше не будет такой оперной певицы, как она.