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Приближается выпуск ноутбука Samsung Chromebook Plus V2 LTE

Сертификация в Федеральной комиссии связи США даёт возможность предположить, что приближается выпуск ноутбука Samsung Chromebook Plus V2 LTE. Ожидается презентация хромверсии ближе к новому году.
Приближается выпуск ноутбука Samsung Chromebook Plus V2 LTE

Операционная система нового ноутбука управляется Chrome OS. Снимки портативного компьютера уже представлены в Сети. Имеется две камеры и встроенный чип Intel Celeron.

Изюминкой этой модели стала поддержка мобильных сетей четвёртого поколения LTE, что говорит о добавлении к цене как минимум ста долларов. Ныне действующую версию Chromebook Plus V2 предлагают купить по цене 500 долларов, сколько будет стоить Samsung Chromebook Plus V2 LTE пока ещё не известно.


 
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Технологии
Добавил: Печкурова Татьяна Сегодня, 19:00

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