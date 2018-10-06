Приближается выпуск ноутбука Samsung Chromebook Plus V2 LTE
Сертификация в Федеральной комиссии связи США даёт возможность предположить, что приближается выпуск ноутбука Samsung Chromebook Plus V2 LTE. Ожидается презентация хромверсии ближе к новому году.
Операционная система нового ноутбука управляется Chrome OS. Снимки портативного компьютера уже представлены в Сети. Имеется две камеры и встроенный чип Intel Celeron.
Изюминкой этой модели стала поддержка мобильных сетей четвёртого поколения LTE, что говорит о добавлении к цене как минимум ста долларов. Ныне действующую версию Chromebook Plus V2 предлагают купить по цене 500 долларов, сколько будет стоить Samsung Chromebook Plus V2 LTE пока ещё не известно.
Операционная система нового ноутбука управляется Chrome OS. Снимки портативного компьютера уже представлены в Сети. Имеется две камеры и встроенный чип Intel Celeron.
Изюминкой этой модели стала поддержка мобильных сетей четвёртого поколения LTE, что говорит о добавлении к цене как минимум ста долларов. Ныне действующую версию Chromebook Plus V2 предлагают купить по цене 500 долларов, сколько будет стоить Samsung Chromebook Plus V2 LTE пока ещё не известно.
Технологии
Добавил: Печкурова Татьяна Сегодня, 19:00