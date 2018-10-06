Приближается выпуск ноутбука Samsung Chromebook Plus V2 LTE

Операционная система нового ноутбука управляется Chrome OS. Снимки портативного компьютера уже представлены в Сети. Имеется две камеры и встроенный чип Intel Celeron.Изюминкой этой модели стала поддержка мобильных сетей четвёртого поколения LTE, что говорит о добавлении к цене как минимум ста долларов. Ныне действующую версию Chromebook Plus V2 предлагают купить по цене 500 долларов, сколько будет стоить Samsung Chromebook Plus V2 LTE пока ещё не известно.