Фолловеры считают, что Дарья и Сергей Пынзарь заметно поправились

«Или я поправился или жёнушка хорошенько схуднула», - написал он.

«Вы оба кажется поправились...», «А что на весы не пытались встать, чтобы определить?», «Оба хороши», «Вы оба поправились! Не в обиду», «Жирные хрюхи», «Оба потолстели», «Да по моему на турецких харчах вы оба поразъедались», «И то и другое)», «Скорее всего женушка поправилась на харчах», - писали они в комментариях.

Стоит отметить, в последнее время публика считает, что отношения между супругами испортились, и они находятся на грани развода. Однако те эту информацию всячески отрицают и при любой возможности демонстрируют свои чувства.Так, за те пару дней, что Даша провела в столице, они с возлюбленным выложили на своих страницах в Instagram огромное количество совместных фото, дабы у подписчиков раз и навсегда пропало желание говорить об их разводе.Однако такие действия сыграли с Пынзарями злую шутку, поскольку пользователи, устав наблюдать за их наигранным счастьем, начали детально изучать снимки и придираться к внешности, нарядам и другим мелочам. А под одной из последних публикаций на странице у Сергея и вовсе разгорелся настоящий скандал.Все началось с того, что мужчина, желая сделать комплимент своей жене, написал, что она очень похудела, хотя по мнению публики, за последнее время она, наоборот, поправилась.Пользователи, не желая мириться с этой открытой лестью, поспешили открыть глаза Пынзарю, заявив, что правильнее было бы сказать, что и он хорошенько поправился и Даша поднабрала пару тройку лишних килограмм.