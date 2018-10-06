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Фолловеры считают, что Дарья и Сергей Пынзарь заметно поправились

Некоторое время назад бывшая участница телепроекта «Дом-2» Дарья Пынзарь, которая уже практически год живет в турецком городе Алания, прилетела в Москву, чтобы разобраться со всеми накопившимися делами, а также повидаться с мужем.

Стоит отметить, в последнее время публика считает, что отношения между супругами испортились, и они находятся на грани развода. Однако те эту информацию всячески отрицают и при любой возможности демонстрируют свои чувства.

Фолловеры считают, что Дарья и Сергей Пынзарь заметно поправились

Так, за те пару дней, что Даша провела в столице, они с возлюбленным выложили на своих страницах в Instagram огромное количество совместных фото, дабы у подписчиков раз и навсегда пропало желание говорить об их разводе.

Однако такие действия сыграли с Пынзарями злую шутку, поскольку пользователи, устав наблюдать за их наигранным счастьем, начали детально изучать снимки и придираться к внешности, нарядам и другим мелочам. А под одной из последних публикаций на странице у Сергея и вовсе разгорелся настоящий скандал.

Фолловеры считают, что Дарья и Сергей Пынзарь заметно поправились

Все началось с того, что мужчина, желая сделать комплимент своей жене, написал, что она очень похудела, хотя по мнению публики, за последнее время она, наоборот, поправилась.

«Или я поправился или жёнушка хорошенько схуднула», - написал он.

Пользователи, не желая мириться с этой открытой лестью, поспешили открыть глаза Пынзарю, заявив, что правильнее было бы сказать, что и он хорошенько поправился и Даша поднабрала пару тройку лишних килограмм.

Фолловеры считают, что Дарья и Сергей Пынзарь заметно поправились

«Вы оба кажется поправились...», «А что на весы не пытались встать, чтобы определить?», «Оба хороши», «Вы оба поправились! Не в обиду», «Жирные хрюхи», «Оба потолстели», «Да по моему на турецких харчах вы оба поразъедались», «И то и другое)», «Скорее всего женушка поправилась на харчах», - писали они в комментариях.


 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 15:32

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