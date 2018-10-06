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Николай Цискаридзе назвал Монсеррат Кабалье последней великой певицей XX века

Для Николая Цискаридзе уход из жизни Монсеррат Кабалье стал трагическим известием. Он заявил, что оперная дива является великой певицей XX века.
Николай Цискаридзе назвал Монсеррат Кабалье последней великой певицей XX века


Народный артист России заявил, что вследствие трагичной смерть дивы, закончилась целая оперная эпоха. Артист балета подчеркнул, что к счастью, остались звукозаписи, благодаря которым можно будет наслаждаться её голосом. Многие мировые знаменитости оперы публично выразили свои соболезнования по поводу ухода из жизни великой Монсеррат Кабалье. Голос оперной дивы навсегда останется каноном для грядущих и нынешних поколений артистов.
Николай Цискаридзе назвал Монсеррат Кабалье последней великой певицей XX века

Стоит напомнить, что оперная певица Монсеррат Кабалье скончалась в клинике 6 октября на 86-м году жизни. Похороны назначены на 8 октября.


 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 17:33

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