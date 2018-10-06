В Microsoft прокомментировали жалобы об удалении файлов при обновлении Windows 10

Имеются данные, что обновление для пользователей персональных компьютеров с ОС Windows 10 предложат после 9 октября. Из этого следует, что люди уже установившие его, активно искали данное обновление, а также являются продвинутыми пользователями. Раньше сообщалось, что в случае обновления Windows 10 с ПК удаляются файлы из системной папки «Мои документы». Пользователи также сообщили про исчезновение данных из «Загрузок», «Изображений», «Музыки». Согласно предположениям экспертов, проблема может заключаться в сбое в работе новой функции клиента OneDrive, проводящей автоматическое копирование информации.24 сентября появилась информация, что специалисты в сфере кибербезопасности в Windows обнаружили уязвимость нулевого дня. Она угрожает безопасности всех ПК на этой ОС.