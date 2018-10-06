В Лазаревском районе Сочи прибоем на берег выкинуло труп молодого мужчины

Очевидцами стали местные горожане, которые и сообщили об увиденном трупе в местное отделение полиции. Тело на берег вынесло прибоем. На указанное место срочно выехали сотрудники оперативной группы. По их данным, тело мужчины могло находиться в морской воде примерно месяц. Сотрудники СК проводят тщательную проверку всех деталей.По мнению очевидцев, этот молодой человек может быть саб-серфером, который примерно месяц тому назад пропал без вести, когда в Анапе был сильный шторм. Поиски его до сих пор продолжаются, и не остановятся до полного установления личности этого мужчины. Однако опознание и установление личности затрудняет долгое нахождение трупа в воде. Также пользователи Сети утверждают, что одежда пропавшего в августе не соответствует той, которая надета на трупе.