Прошенко выразил соболезнование из-за смерти Монсеррат Кабалье
85-летняя оперная певица Монсеррат Кабалье скончалась в Барселоне. Президент Украины Петр Порошенко выразил соболезнование родным всемирно известной обладательнице уникального голоса.
В сентябре она попала в госпиталь Сан-Пуб, где после проведённых анализов медики поставили ей диагноз связанный с заболеванием мочевого пузыря.
Пётр Порошенко на своей странице в Twiiter написал: «В этом году я со своей семьёй был на концерте оперной дивы. Мы пришли в восторг от таланта госпожи Кабалье. Она обладала заразительной энергией и фантастическими уникальными вокальными данными. Только сейчас понимаю, как сильно мне посчастливилось тогда видеть и слушать её. Светлая ей память и искренние соболезнования родным и близким».
В сентябре она попала в госпиталь Сан-Пуб, где после проведённых анализов медики поставили ей диагноз связанный с заболеванием мочевого пузыря.
Пётр Порошенко на своей странице в Twiiter написал: «В этом году я со своей семьёй был на концерте оперной дивы. Мы пришли в восторг от таланта госпожи Кабалье. Она обладала заразительной энергией и фантастическими уникальными вокальными данными. Только сейчас понимаю, как сильно мне посчастливилось тогда видеть и слушать её. Светлая ей память и искренние соболезнования родным и близким».
Культура
Добавил: Печкурова Татьяна Сегодня, 14:47