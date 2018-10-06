Прошенко выразил соболезнование из-за смерти Монсеррат Кабалье

В сентябре она попала в госпиталь Сан-Пуб, где после проведённых анализов медики поставили ей диагноз связанный с заболеванием мочевого пузыря.Пётр Порошенко на своей странице в Twiiter написал: «В этом году я со своей семьёй был на концерте оперной дивы. Мы пришли в восторг от таланта госпожи Кабалье. Она обладала заразительной энергией и фантастическими уникальными вокальными данными. Только сейчас понимаю, как сильно мне посчастливилось тогда видеть и слушать её. Светлая ей память и искренние соболезнования родным и близким».