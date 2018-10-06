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Полина Максимова рассказала о недостатках и достоинствах актерской профессии

На YouTube-канале «Жиза» Полина Максимова рассказала обо всех недостатках и достоинствах актерской профессии. По словам кинозвезды, съемки в кино являются очень выгодным делом, и порой известные артисты получают баснословные гонорары.
Полина Максимова рассказала о недостатках и достоинствах актерской профессии

Полина Максимова за пять лет смогла полностью реализоваться в актерской профессии. Артистка снимается в кинофильмах и телесериалах. Она также участвует в видеоклипах певца Алексея Воробьева, при этом регулярно удостаивается звания секс-символа российского кино. Знаменитость заявила, что те актеры, которые получают большие суммы, на съемочной площадке выкладываются на полную катушку. Но размер своих заработков звезда раскрывать не стала. Она подчеркнула, что каждая роль имеет свои нюансы и особенности, поэтому сравнивать гонорары артистов некорректно. Полина Максимова считает, что актерская профессия очень трудна. Однако знаменитость обожает свою работу, так как ей удается играть разноплановых персонажей. Особенно артистка выделила недавнюю роль в киноленте «Без меня». Она заявила, что после данного перевоплощения ей было трудно переключиться и вернуться к обычной жизни.
Полина Максимова рассказала о недостатках и достоинствах актерской профессии

Став известной, кинозвезда имеет возможность играть в серьезных кинолентах. Однако Полина Максимова не собирается отказываться от комедийных амплуа. По словам актрисы, научившись черпать вдохновения из окружающей среды, наблюдать за людьми, можно запросто сыграть абсолютно любую роль.


 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 18:15

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