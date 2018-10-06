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На сертификацию в FCC поступил обновлённый Chromebook Plus V2

На сертификацию в FCC в США поступил портативный новый компьютер Samsung, который функционирует на операционной системе Chrome OS. Новинка по конструкционным параметрам похожа на модель Chromebook Plus V2, дебютировавшую летом 2018 года.
На сертификацию в FCC поступил обновлённый Chromebook Plus V2

Данный трансформируемый хромбук оснащается процессором версии Intel Celeron 3965Y, камерами на 1 Мп и 13 Мп, 12,2-дюймовым экраном (1920×1200 пикселей). Компьютер, который готовят к выпуску, оснащается чипом Intel Celeron. Одна камера расположена над дисплеем устройства. Вторая камера находится над клавиатурой. Аналогичное расположение имеют камеры версии Chromebook Plus V2. Имеются данные, что особенностью новой версии портативного компьютера, будет поддержка мобильных сетей четвёртой генерации LTE. Согласно мнению наблюдателей, это в цене добавит 100 долларов. Текущую модификацию Chromebook Plus V2 предлагают за 500 долларов.

В свою очередь сертификация FCC означает приближение анонса версии Chromebook Plus V2 LTE. Скорее всего, презентация состоится уже ближе к новогодним празднованиям.


 
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Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 18:01

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