Пользователи: Смартфоны Xiaomi Mi A2 быстро разряжаются

Аккумуляторы в современных устройствах могут быстро заряжаться и также стремительно разряжаться. В некоторых гаджетах это обусловлено не самым удачным набором компонентов, а в других девайсах это может происходить из-за ошибок в программной части. Так, в случае с Xiaomi Mi A2 в быстрой разрядке батареи обвинили дактилоскопический датчик.При этом данная проблема возникает не у всех обладателей смартфона, а те, кто с этим сталкивается, отмечают поочерёдный выход на максимальную частоту всех ядер CPU. В результате это ведёт к стремительной разрядке батареи, ёмкость которой составляет всего 3010 мА•ч. Многие пользователи сделали вывод, что это происходит из-за некорректной работы дактилоскопического датчика.