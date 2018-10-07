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Пользователи: Смартфоны Xiaomi Mi A2 быстро разряжаются

Пользователи обнаружили в смартфонах Xiaomi Mi A2 такую проблему, как быстрая разрядка батареи. Есть мнение, что это происходит из-за сбоя в программном обеспечении, которое отвечает за функционирование дактилоскопического датчика.
Пользователи: Смартфоны Xiaomi Mi A2 быстро разряжаются

Аккумуляторы в современных устройствах могут быстро заряжаться и также стремительно разряжаться. В некоторых гаджетах это обусловлено не самым удачным набором компонентов, а в других девайсах это может происходить из-за ошибок в программной части. Так, в случае с Xiaomi Mi A2 в быстрой разрядке батареи обвинили дактилоскопический датчик.

При этом данная проблема возникает не у всех обладателей смартфона, а те, кто с этим сталкивается, отмечают поочерёдный выход на максимальную частоту всех ядер CPU. В результате это ведёт к стремительной разрядке батареи, ёмкость которой составляет всего 3010 мА•ч. Многие пользователи сделали вывод, что это происходит из-за некорректной работы дактилоскопического датчика.


 
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Технологии
Добавил: Алина Сегодня, 00:30

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