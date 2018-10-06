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Крупные банки вновь подняли ставки рублёвых вкладов

Крупнейшие российские банки поднимают процентные ставки рублёвых вкладов. С начала октября уже пять банков начали рост по депозитам, для удержания валютных пассивов.
Крупные банки вновь подняли ставки рублёвых вкладов

По словам старшего аналитика БКС Сергея Суверова, у баков происходит отток валютных депозитов. В ожидании новых санкций граждане России ведут себя более настороженно, поэтому снимают деньги с вкладов (особенно в долларах и евро), по которым всё равно мало что имеют. Банки естественно не хотят терять свои пассивы и поэтому поднимают процентные ставки.

Ранее было отмечено, что российский рубль очень недооценивают. Когда появятся новые санкции против рубля, никто не знает. Аналитики считают, что «наша валюта» вполне может закрепиться на биржевом рынке и принести хороший доход своим вкладчикам.


 
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Экономика / Главные новости
Добавил: Печкурова Татьяна Сегодня, 17:00

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