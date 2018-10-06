Пользователи заявляют о поломке верхнего динамика в iPhone XS Max

Верхний динамик iPhone XS Max может выключиться в ходе прослушивания аудиотреков либо просмотра видео. По словам некоторых пользователей, имеет место временное и постоянное хрипение динамика. Изменение настроек не исправляет данный дефект. При этом перезагрузка устраняет временно данную сложность. По всей видимости, программисты Apple уберут данный баг уже в ближайших обновлениях iOS.Ранее сообщалось, что iPhone XS Max в первую неделю реализаций в США занял один процент местного рынка. Новое «яблочное» устройство за это время заработал на 7% больше в сравнении с 8 и 10 версией данных гаджетов за аналогичное время.