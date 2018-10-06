Обнародованы подробности о личностях "магов" нового сезона «Битвы экстрасенсов»

В этот раз среди участников шоу — шизофреник, копающий могилы, бабушка, которая ест землю, бывший сотрудник тюрьмы. Истории экстрасенсов настолько фантастичны, что очень трудно в них поверить. При этом доказательств их обмана имеется немало. К примеру, Юлий Котов, называющий себя мистиком звука, утверждает, что после путешествия по Индии у него открылся дар предвидения. Но, скорей всего, молодой человек просто неудавшийся артист. Выяснилось, что он входил в состав группы «ЭХА». Однако данный проект просуществовал только год и Юлий Котов решил пробоваться в шоу «Голос», но не смог пройти кастинг.Варвара Панина актриса из Минска. Девушка до сих пор на новогодних елках играет роль Снегурочки. Она утверждает, что обучалась магии онлайн. Участник прошедшего сезона Никита Турчин считает, что из «Вари пытаются слепить» подобие Мэрилин Керро. Тимофей Руденко - бывший игрок в КВН. Он заявляет, что свои способности обнаружил после смерти отца. У молодого человека на нервной почве появилось очень тяжелое заболевание — шизофрения, которую он умеет контролировать.Григорий Кузнецов в детстве с мамой, которая работала археологом, часто ходил на раскопки. После этого он начал увлекаться древними культами. Пройдя в проект, экстрасенс удалил всю информацию о себе. Однако выяснилось, что несколько лет назад мужчина занимал должность исполнительного директора популярной сети московских ресторанов.Об Аиде Грифаль мало что известно. По ее словам, большую часть жизни она провела в Белоруссии, после вышла замуж и переехала в Болгарию. Известный блогер Михаил Лидин нашел доказательство, что участница шоу ранее была Сергеем. По словам разоблачителя, операция по смене пола, скорее всего, была сделана давно. Однако, по его мнению, важнее то, что многие экстрасенсы только имитируют паранормальные способности, при этом вводят зрителя в заблуждение.