Дмитрий Дмитренко подтвердил, что они с женой больше не участвуют в «Человеке года»

На этот раз большинство делало ставки на беременную Алену Савкину или на супругов Дмитренко, но все они выбыли из конкурса, не пройдя даже в основной этап.И если сначала прекращение участия в «Человеке года» для Ольги и Дмитрия было только слухами, и поклонники надеялись, что они не подтвердятся, то теперь сам молодой человек заговорил об этом, отвечая на вопрос одной из своих подписчиц в социальной сети Instagram.Впрочем, у Алены и Оли есть еще шанс получить квартиру от реалити-шоу, ведь в основной этап конкурса прошла их мать. Вполне возможно, что в случае победы женщина продаст выигранное жилье, а вырученную сумму поделит между детьми, тем самым увеличив их шансы самостоятельно купить себе недвижимость и обосноваться в столице.Однако зрители не верят, что Татьяна Владимировна действительно станет «Человеком года», поскольку ее даже участницей телестройки назвать очень сложно. Она не участвует в жизни коллектива, не строит отношения, а лишь целыми днями ухаживает за своими дочерями, а также следит за полугодовалой внучкой.