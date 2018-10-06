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Дмитрий Дмитренко подтвердил, что они с женой больше не участвуют в «Человеке года»

Конкурс «Человек года» снова получился очень неожиданным для зрителей телепроекта «Дом-2». В прошлом году они были уверены, что победителями станут Вера Курочка и Петр Шепель или Майя Донцова и Алексей Купин, но в итоге главный приз забрали Никита Кузнецов и Дарина Маркина.
Дмитрий Дмитренко подтвердил, что они с женой больше не участвуют в «Человеке года»

На этот раз большинство делало ставки на беременную Алену Савкину или на супругов Дмитренко, но все они выбыли из конкурса, не пройдя даже в основной этап.

И если сначала прекращение участия в «Человеке года» для Ольги и Дмитрия было только слухами, и поклонники надеялись, что они не подтвердятся, то теперь сам молодой человек заговорил об этом, отвечая на вопрос одной из своих подписчиц в социальной сети Instagram.
Дмитрий Дмитренко подтвердил, что они с женой больше не участвуют в «Человеке года»

Впрочем, у Алены и Оли есть еще шанс получить квартиру от реалити-шоу, ведь в основной этап конкурса прошла их мать. Вполне возможно, что в случае победы женщина продаст выигранное жилье, а вырученную сумму поделит между детьми, тем самым увеличив их шансы самостоятельно купить себе недвижимость и обосноваться в столице.

Однако зрители не верят, что Татьяна Владимировна действительно станет «Человеком года», поскольку ее даже участницей телестройки назвать очень сложно. Она не участвует в жизни коллектива, не строит отношения, а лишь целыми днями ухаживает за своими дочерями, а также следит за полугодовалой внучкой.


 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 13:58

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