Ксения Алфёрова в Instagram опубликовала фотографию со своей мамой

Ксения Алфёрова в детстве не мечтала быть актрисой, она с грустью вспоминала тот день, когда мама взяла её на съёмки, о которых у неё остались не самые хорошие впечатления. После окончания школы девушка пошла учиться на юриста, однако спустя несколько лет проявились актёрские гены, тогда она поступила в школу-студию МХАТ и пошла по стопам звёздных родителей.Недавно в социальной сети на странице Ксении Алфёровой появилась фотография, на которой она запечатлена со своей моложавой мамой. В комментариях к снимку актриса отметила, что они вместе со своей родительницей снимаются в кино, однако подробностей о новом проекте она не сообщила. Подписчики пришли в восторг от этого поста, который в настоящее время набрал более 23 тысяч «лайков».