Ксения Алфёрова в Instagram опубликовала фотографию со своей мамой
Ксения Алфёрова опубликовала в Instagram совместную фотографию со своей родительницей Ириной Алфёровой. Также актриса сообщила поклонникам, что она снимается со своей мамой в одном кинофильме.
Ксения Алфёрова в детстве не мечтала быть актрисой, она с грустью вспоминала тот день, когда мама взяла её на съёмки, о которых у неё остались не самые хорошие впечатления. После окончания школы девушка пошла учиться на юриста, однако спустя несколько лет проявились актёрские гены, тогда она поступила в школу-студию МХАТ и пошла по стопам звёздных родителей.
Недавно в социальной сети на странице Ксении Алфёровой появилась фотография, на которой она запечатлена со своей моложавой мамой. В комментариях к снимку актриса отметила, что они вместе со своей родительницей снимаются в кино, однако подробностей о новом проекте она не сообщила. Подписчики пришли в восторг от этого поста, который в настоящее время набрал более 23 тысяч «лайков».
Ксения Алфёрова в детстве не мечтала быть актрисой, она с грустью вспоминала тот день, когда мама взяла её на съёмки, о которых у неё остались не самые хорошие впечатления. После окончания школы девушка пошла учиться на юриста, однако спустя несколько лет проявились актёрские гены, тогда она поступила в школу-студию МХАТ и пошла по стопам звёздных родителей.
Недавно в социальной сети на странице Ксении Алфёровой появилась фотография, на которой она запечатлена со своей моложавой мамой. В комментариях к снимку актриса отметила, что они вместе со своей родительницей снимаются в кино, однако подробностей о новом проекте она не сообщила. Подписчики пришли в восторг от этого поста, который в настоящее время набрал более 23 тысяч «лайков».
ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 22:20