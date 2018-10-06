АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Nissan Leaf стал самым продаваемым электромобилем в Европе в 2018 году
EUR 76.66 USD 66.63
Курс валют на 06.10.2018

Ксения Алфёрова в Instagram опубликовала фотографию со своей мамой

Ксения Алфёрова опубликовала в Instagram совместную фотографию со своей родительницей Ириной Алфёровой. Также актриса сообщила поклонникам, что она снимается со своей мамой в одном кинофильме.
Ксения Алфёрова в Instagram опубликовала фотографию со своей мамой

Ксения Алфёрова в детстве не мечтала быть актрисой, она с грустью вспоминала тот день, когда мама взяла её на съёмки, о которых у неё остались не самые хорошие впечатления. После окончания школы девушка пошла учиться на юриста, однако спустя несколько лет проявились актёрские гены, тогда она поступила в школу-студию МХАТ и пошла по стопам звёздных родителей.

Недавно в социальной сети на странице Ксении Алфёровой появилась фотография, на которой она запечатлена со своей моложавой мамой. В комментариях к снимку актриса отметила, что они вместе со своей родительницей снимаются в кино, однако подробностей о новом проекте она не сообщила. Подписчики пришли в восторг от этого поста, который в настоящее время набрал более 23 тысяч «лайков».


 
Добавить в мои источники Я.Новости
ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 22:20

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ксения Алфёрова в Instagram опубликовала
В Сети опубликовали трейлер к запуску Space Hulk:
Учёные: На Марсе есть зоны опасные для изучения
Ученые: Эти пять продуктов не заслуженно названы
Процессор iPhone ХS оказался в три раза быстрее
Однокристальная Apple A12 Bionic используется в
Инна Маликова ослепила публику нарядом на
Браузер Google Chrome прекратит работу на 32 млн
Роман Гриценко возвращается в Питер, чтобы
Дмитрий Шепелев опроверг свою госпитализацию
Смартфон Xiaomi Mi Note 4 получил дату презентации
Британский The Sun выдал Ольгу Бузову замуж за
Андрей Чадов будет судиться с хейтерами
Роман Капаклы и Марина Африкантова отнесли
Ученые создали первую в мире искусственную
В России вступили в силу новые правила
Приближается выпуск ноутбука Samsung Chromebook
Учёные пришли к выводу, что люди с каждым
Ольга Рапунцель с радостью сообщила, что ей
В Microsoft прокомментировали жалобы об удалении
Эксперт: Россия и Китай не исчезнут с глобального
Полина Максимова рассказала о недостатках и
Ольга Жарикова намекнула фанатам на готовность к
В Гидрометцентре рассказали о погоде в Москве
Песков рассказал, как Путин намерен отпраздновать
На сертификацию в FCC поступил обновлённый
Николай Басков разочаровал Монсеррат Кабалье
На Кубани отец и сын погибли под колесами поезда
Николай Цискаридзе назвал Монсеррат Кабалье
В Лазаревском районе Сочи прибоем на берег
Просмотреть все новости