Илья Яббаров умоляет ведущих отправить его на Остров любви до Нового года

«Мне сказали, чтобы я решал все вопросы с семьей и определился уже, кто мне нужен. Но понятно, что с определением ясно — мне нужна Рита», - признался парень.

«Все равно из конкурса «Человек года» я выпал и готов на три с лишним месяца улететь. Чтобы в январе, ближе к родам, вернуться, что-то делать и принимать решения», - подытожил Яббаров.

Илья же за сутки все переосмыслил и вернулся на Поляну, однако толком помириться с возлюбленной ему так и не удалось, ровно, как и уговорить ведущих отправить его на Сейшелы вместе с ней.Он отметил, что планирует ежедневно ходить к руководству и просить, чтоб его до самого Нового года отправили в тропики, так как летать каждые три недели ему тяжело, а смысла оставаться в Москве нет, поскольку беременная Алена Савкина не желает с ним разговаривать, а до родов еще ждать четыре месяца.