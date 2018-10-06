Илья Яббаров умоляет ведущих отправить его на Остров любви до Нового года
Участники телепроекта «Дом-2» Илья Яббаров и Маргарита Ларченко несколько дней назад сильно поругались, пытаясь выяснить говорит Дарья Осенкова правду или врет. Молодой человек вспылил и покинул периметр, а девушка на Лобном попросила отправить ее на Остров любви, что те с радостью выполнили.
Илья же за сутки все переосмыслил и вернулся на Поляну, однако толком помириться с возлюбленной ему так и не удалось, ровно, как и уговорить ведущих отправить его на Сейшелы вместе с ней.
Он отметил, что планирует ежедневно ходить к руководству и просить, чтоб его до самого Нового года отправили в тропики, так как летать каждые три недели ему тяжело, а смысла оставаться в Москве нет, поскольку беременная Алена Савкина не желает с ним разговаривать, а до родов еще ждать четыре месяца.
Илья же за сутки все переосмыслил и вернулся на Поляну, однако толком помириться с возлюбленной ему так и не удалось, ровно, как и уговорить ведущих отправить его на Сейшелы вместе с ней.
«Мне сказали, чтобы я решал все вопросы с семьей и определился уже, кто мне нужен. Но понятно, что с определением ясно — мне нужна Рита», - признался парень.
Он отметил, что планирует ежедневно ходить к руководству и просить, чтоб его до самого Нового года отправили в тропики, так как летать каждые три недели ему тяжело, а смысла оставаться в Москве нет, поскольку беременная Алена Савкина не желает с ним разговаривать, а до родов еще ждать четыре месяца.
«Все равно из конкурса «Человек года» я выпал и готов на три с лишним месяца улететь. Чтобы в январе, ближе к родам, вернуться, что-то делать и принимать решения», - подытожил Яббаров.