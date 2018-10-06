АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Nissan Leaf стал самым продаваемым электромобилем в Европе в 2018 году
EUR 76.66 USD 66.63
Курс валют на 06.10.2018

В Сети опубликовали трейлер к запуску Space Hulk: Tactics

Разработчиками студии Cyanide, а также издательством Focus Home Interactive был опубликован трейлер к запуску Space Hulk: Tactics. Действия пошаговой тактической игры происходит в рамках Вселенной, под названием Warhammer 40 000.
В Сети опубликовали трейлер к запуску Space Hulk: Tactics

Игру выпустят через несколько дней. Согласно обещаниям создателей игры, геймеры окажутся в эпицентре зрелищной битвы между инопланетянами, а также людьми. За человечество воюют отряды коcмодесантников-терминаторов, принадлежащих легиону Кровавых Ангелов. Речь идёт о генетически модифицированных суперсолдатах, которые облачены в тяжёлые доспехи, наделены огромной огневой мощью, превращающей их в впечатляющие шагающие танки. Людям противостоят пришельцы-генокрады. Речь ведётся о коварных обитателях дрейфующих скоплений всевозможных разбитых звездолётов, которые себя называют космическими скитальцами. Они прячутся в трубах и каналах, готовясь разодрать своими когтями любого, кто приблизится к ним.

По словам разработчиков, новая система карт позволит игрокам получить больше контроля над собственными силами. 2 нелинейные сюжетные кампании повествуют о новой ужасной истории во вселенной Warhammer 40 000. В свою очередь расширенная система настройки является доступной в 4 главах за людей, а также 4 - за пришельцев. Благодаря ей можно изменять компоненты экипировки используемых бойцов вплоть до рукояти оружия либо плечевых броневых пластин. Разработчики недавно представили подробный ролик, рассказывающий касательно продвинутых возможностей редактора карт в данной пошаговой тактике. Официальный запуск запланирован на 9 октября на Xbox One, PlayStation 4, ПК.


 
Добавить в мои источники Я.Новости
Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 22:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ксения Алфёрова в Instagram опубликовала
В Сети опубликовали трейлер к запуску Space Hulk:
Учёные: На Марсе есть зоны опасные для изучения
Ученые: Эти пять продуктов не заслуженно названы
Процессор iPhone ХS оказался в три раза быстрее
Однокристальная Apple A12 Bionic используется в
Инна Маликова ослепила публику нарядом на
Браузер Google Chrome прекратит работу на 32 млн
Роман Гриценко возвращается в Питер, чтобы
Дмитрий Шепелев опроверг свою госпитализацию
Смартфон Xiaomi Mi Note 4 получил дату презентации
Британский The Sun выдал Ольгу Бузову замуж за
Андрей Чадов будет судиться с хейтерами
Роман Капаклы и Марина Африкантова отнесли
Ученые создали первую в мире искусственную
В России вступили в силу новые правила
Приближается выпуск ноутбука Samsung Chromebook
Учёные пришли к выводу, что люди с каждым
Ольга Рапунцель с радостью сообщила, что ей
В Microsoft прокомментировали жалобы об удалении
Эксперт: Россия и Китай не исчезнут с глобального
Полина Максимова рассказала о недостатках и
Ольга Жарикова намекнула фанатам на готовность к
В Гидрометцентре рассказали о погоде в Москве
Песков рассказал, как Путин намерен отпраздновать
На сертификацию в FCC поступил обновлённый
Николай Басков разочаровал Монсеррат Кабалье
На Кубани отец и сын погибли под колесами поезда
Николай Цискаридзе назвал Монсеррат Кабалье
В Лазаревском районе Сочи прибоем на берег
Просмотреть все новости