В Сети опубликовали трейлер к запуску Space Hulk: Tactics

Игру выпустят через несколько дней. Согласно обещаниям создателей игры, геймеры окажутся в эпицентре зрелищной битвы между инопланетянами, а также людьми. За человечество воюют отряды коcмодесантников-терминаторов, принадлежащих легиону Кровавых Ангелов. Речь идёт о генетически модифицированных суперсолдатах, которые облачены в тяжёлые доспехи, наделены огромной огневой мощью, превращающей их в впечатляющие шагающие танки. Людям противостоят пришельцы-генокрады. Речь ведётся о коварных обитателях дрейфующих скоплений всевозможных разбитых звездолётов, которые себя называют космическими скитальцами. Они прячутся в трубах и каналах, готовясь разодрать своими когтями любого, кто приблизится к ним.По словам разработчиков, новая система карт позволит игрокам получить больше контроля над собственными силами. 2 нелинейные сюжетные кампании повествуют о новой ужасной истории во вселенной Warhammer 40 000. В свою очередь расширенная система настройки является доступной в 4 главах за людей, а также 4 - за пришельцев. Благодаря ей можно изменять компоненты экипировки используемых бойцов вплоть до рукояти оружия либо плечевых броневых пластин. Разработчики недавно представили подробный ролик, рассказывающий касательно продвинутых возможностей редактора карт в данной пошаговой тактике. Официальный запуск запланирован на 9 октября на Xbox One, PlayStation 4, ПК.