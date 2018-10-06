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Тамара Гвердцители высказалась о смерти и голосе Монсеррат Кабалье

Тамара Гвердцители после смерти Монсеррат Кабалье заявила, что такие голоса появляются один раз за сто лет. Грузинская певица ещё с молодости была поклонницей испанской оперной звезды.
Тамара Гвердцители высказалась о смерти и голосе Монсеррат Кабалье

После того, как публика узнала о внезапной кончине Монсеррат Кабалье в возрасте 85 лет в одной из клиник Барселоны, в память о звезде высказались многие коллеги по сцене, в том числе и представители российского шоу-бизнеса. Не осталась в стороне и грузинская певица Тамара Гвердцители, отметившая, что такие голоса, как был у покойной, появляются один раз за 100 лет. Артистка призналась, что смерть оперной певицы стала шоком для всех, ведь не так давно та посещала Москву.

Причина смерти испанской звезды пока не озвучивается, но точно известно, что с середины сентября она постоянно пребывала на стационарном лечении в больнице, где у неё, по некоторым данным, диагностировали проблемы с жёлчным пузырём.


 
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Общество
Добавил: Oksana Сегодня, 13:36

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