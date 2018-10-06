Учёные предложили создать «Ноев ковчег» для бактерий-симбионтов

Все присутствующие в организме бактерии делятся на две категории: первые – полезные, вторые – не полезные и дремлющие, ждущие своего часа. Учёные давно отметили тот факт, что количество полезной микрофлоры кишечника уменьшается с каждым годом, а число болезнетворных микроорганизмов растёт «не по дням, а по часам».После исследований в широтах, где проживают племена диких людей, было установлено, что там пока ещё здоровые бактерии существуют в достаточном количестве и имеют стойкость в борьбе с болезнями.На фоне всех этих событий группа международных учёных предложила создать так называемый «Ноев ковчег». Он станет своего рода хранилищем для собранных со всего мира представителей бактерий-симбионтов. Только создание такого хранилища для благоприятной микрофлоры, по мнению специалистов, спасёт будущее поколение планеты Земля от уменьшения или вовсе исчезновения полезных микробов кишечника у человека.