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Учёные предложили создать «Ноев ковчег» для бактерий-симбионтов

Учёные предложили создать «Ноев ковчег» для бактерий, которые приносят пользу человеческому организму. К такому решению они пришли после того, как стало известно, что количество бактерий-симбионтов на Земле катастрофически уменьшается, уступая место своим оппонентам.
Учёные предложили создать «Ноев ковчег» для бактерий-симбионтов

Все присутствующие в организме бактерии делятся на две категории: первые – полезные, вторые – не полезные и дремлющие, ждущие своего часа. Учёные давно отметили тот факт, что количество полезной микрофлоры кишечника уменьшается с каждым годом, а число болезнетворных микроорганизмов растёт «не по дням, а по часам».

После исследований в широтах, где проживают племена диких людей, было установлено, что там пока ещё здоровые бактерии существуют в достаточном количестве и имеют стойкость в борьбе с болезнями.

На фоне всех этих событий группа международных учёных предложила создать так называемый «Ноев ковчег». Он станет своего рода хранилищем для собранных со всего мира представителей бактерий-симбионтов. Только создание такого хранилища для благоприятной микрофлоры, по мнению специалистов, спасёт будущее поколение планеты Земля от уменьшения или вовсе исчезновения полезных микробов кишечника у человека.


 
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Наука
Добавил: Печкурова Татьяна Сегодня, 16:45

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