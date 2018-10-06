Дмитрий Шепелев провел сутки в неврологии
Известный в Белоруссии, России и Украине теле- и радиоведущий Дмитрий Шепелев пробыл сутки в одной из Московских клиник. Медики провели ему полное обследование.
Как стало известно теле- и радиоведущий Дмитрий Шепелев обратился в одну из Московских клиник, его разместили в отделение неврологии. Там шоумен провел около суток, пока врачи проводили полный осмотр и обследование.
К счастью ничего серьезного врачи не нашли и отпустили Шепелева домой уже на следующий день. Сам артист данное событие никак не прокомментировал.
Как стало известно теле- и радиоведущий Дмитрий Шепелев обратился в одну из Московских клиник, его разместили в отделение неврологии. Там шоумен провел около суток, пока врачи проводили полный осмотр и обследование.
К счастью ничего серьезного врачи не нашли и отпустили Шепелева домой уже на следующий день. Сам артист данное событие никак не прокомментировал.
ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 13:10