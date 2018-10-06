Ирина Пинчук подозревает, что Захар Саленко использует ее

«У него слишком много претензий в мою сторону. Для меня странно, когда любимый молодой человек постоянно высказывает недовольство. Мы сейчас ссоримся только из-за этого», - рассказала девушка.

«Я хочу быть с ним. Но сколько можно тюкать меня? Я не чувствую никакой поддержки от него. Возможно, если бы на Остров приехали девушки его типажа, он бы переметнулся. Я уже ничего не знаю…» - говорит Ира.

Ежедневно молодой человек пытается донести своей возлюбленной, чего он от нее хочет и какой она должна быть, а та в свою очередь заявляет, что меняться не намерена.Ира подчеркнула, что сама она никаких требований к избраннику не выдвигает, так как он полностью ее устраивает, вот только его поведение постоянно все портит.Участница предполагает, что предыдущие девушки Захара были активные и эмоциональные, но она другая. Порой ей и вовсе кажется, что парень давно уже понял, что она не тот человек, который ему нужен и сейчас он просто использует ее, дабы не уйти за ворота.Впрочем, пока Пинчук не уверена в своих догадках, а потому готова бороться за свою любовь. Но если в ближайшем времени Саленко не поменяет своего отношения к ней или им не удастся прийти к какому-то компромиссу, то их пара распадется.