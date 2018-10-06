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Ирина Пинчук подозревает, что Захар Саленко использует ее

В последние несколько дней отношения участников телепроекта «Дом-2» Захара Саленко и Ирины Пинчук сильно накалились, а все потому, что они никак не могут найти правильный подход друг к другу.

Ежедневно молодой человек пытается донести своей возлюбленной, чего он от нее хочет и какой она должна быть, а та в свою очередь заявляет, что меняться не намерена.

Ирина Пинчук подозревает, что Захар Саленко использует ее

«У него слишком много претензий в мою сторону. Для меня странно, когда любимый молодой человек постоянно высказывает недовольство. Мы сейчас ссоримся только из-за этого», - рассказала девушка.

Ира подчеркнула, что сама она никаких требований к избраннику не выдвигает, так как он полностью ее устраивает, вот только его поведение постоянно все портит.

Ирина Пинчук подозревает, что Захар Саленко использует ее

Участница предполагает, что предыдущие девушки Захара были активные и эмоциональные, но она другая. Порой ей и вовсе кажется, что парень давно уже понял, что она не тот человек, который ему нужен и сейчас он просто использует ее, дабы не уйти за ворота.

Впрочем, пока Пинчук не уверена в своих догадках, а потому готова бороться за свою любовь. Но если в ближайшем времени Саленко не поменяет своего отношения к ней или им не удастся прийти к какому-то компромиссу, то их пара распадется.

Ирина Пинчук подозревает, что Захар Саленко использует ее

«Я хочу быть с ним. Но сколько можно тюкать меня? Я не чувствую никакой поддержки от него. Возможно, если бы на Остров приехали девушки его типажа, он бы переметнулся. Я уже ничего не знаю…» - говорит Ира.


 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 13:04

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