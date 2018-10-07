Уфолог из Тайваня продемонстрировал процесс поиска артефактов на Марсе

По словам уфолога, он решил сделать пост о том, как находит на Марсе интересные объекты. В 20-минутном видео Уоринг демонстрирует Красную планету своими глазами, он показывает свежие материалы, которые не были предварительно обработаны. Наряду с видеороликом эксперт опубликовал несколько снимков, на которых в деталях показаны марсианские артефакты. Уже на протяжении длительного времени тайваньский специалист пытается донести людям своё отношение к инопланетной жизни.За каждым постом уфолога с интересом наблюдают пользователи Сети, при этом они знают, что все артефакты не бессмысленны. Отмечается, что на этот раз Уоринг порадовал подписчиков, продемонстрировав все детали своей работы без прикрас.