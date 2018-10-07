Уфолог из Тайваня продемонстрировал процесс поиска артефактов на Марсе
Уфолог из Тайваня Скотт Уоринг на своём официальном сайте опубликовал видеоролик, в котором он продемонстрировал, как он находит артефакты на Марсе. При этом эксперт никогда не сомневался в том, что пришельцы существуют.
По словам уфолога, он решил сделать пост о том, как находит на Марсе интересные объекты. В 20-минутном видео Уоринг демонстрирует Красную планету своими глазами, он показывает свежие материалы, которые не были предварительно обработаны. Наряду с видеороликом эксперт опубликовал несколько снимков, на которых в деталях показаны марсианские артефакты. Уже на протяжении длительного времени тайваньский специалист пытается донести людям своё отношение к инопланетной жизни.
За каждым постом уфолога с интересом наблюдают пользователи Сети, при этом они знают, что все артефакты не бессмысленны. Отмечается, что на этот раз Уоринг порадовал подписчиков, продемонстрировав все детали своей работы без прикрас.
По словам уфолога, он решил сделать пост о том, как находит на Марсе интересные объекты. В 20-минутном видео Уоринг демонстрирует Красную планету своими глазами, он показывает свежие материалы, которые не были предварительно обработаны. Наряду с видеороликом эксперт опубликовал несколько снимков, на которых в деталях показаны марсианские артефакты. Уже на протяжении длительного времени тайваньский специалист пытается донести людям своё отношение к инопланетной жизни.
За каждым постом уфолога с интересом наблюдают пользователи Сети, при этом они знают, что все артефакты не бессмысленны. Отмечается, что на этот раз Уоринг порадовал подписчиков, продемонстрировав все детали своей работы без прикрас.
Наука
Добавил: Алина Сегодня, 01:00