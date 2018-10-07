АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Как президент РФ Владимир Путин отмечал свои дни рождения
EUR 76.66 USD 66.63
Курс валют на 06.10.2018

Уфолог из Тайваня продемонстрировал процесс поиска артефактов на Марсе

Уфолог из Тайваня Скотт Уоринг на своём официальном сайте опубликовал видеоролик, в котором он продемонстрировал, как он находит артефакты на Марсе. При этом эксперт никогда не сомневался в том, что пришельцы существуют.
Уфолог из Тайваня продемонстрировал процесс поиска артефактов на Марсе

По словам уфолога, он решил сделать пост о том, как находит на Марсе интересные объекты. В 20-минутном видео Уоринг демонстрирует Красную планету своими глазами, он показывает свежие материалы, которые не были предварительно обработаны. Наряду с видеороликом эксперт опубликовал несколько снимков, на которых в деталях показаны марсианские артефакты. Уже на протяжении длительного времени тайваньский специалист пытается донести людям своё отношение к инопланетной жизни.

За каждым постом уфолога с интересом наблюдают пользователи Сети, при этом они знают, что все артефакты не бессмысленны. Отмечается, что на этот раз Уоринг порадовал подписчиков, продемонстрировав все детали своей работы без прикрас.


 
Добавить в мои источники Я.Новости
Наука
Добавил: Алина Сегодня, 01:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Учёные: Мужчины более зависимы от секса из-за
Уфолог из Тайваня продемонстрировал процесс
Пользователи: Смартфоны Xiaomi Mi A2 быстро
Как президент РФ Владимир Путин отмечал свои дни
Обнародованы подробности о личностях "магов"
Пользователи заявляют о поломке верхнего динамика
Камера Google Pixel 3 получит сверхчувствительный
Ксения Алфёрова в Instagram опубликовала
В Сети опубликовали трейлер к запуску Space Hulk:
Учёные: На Марсе есть зоны опасные для изучения
Ученые: Эти пять продуктов не заслуженно названы
Процессор iPhone ХS оказался в три раза быстрее
Однокристальная Apple A12 Bionic используется в
Инна Маликова ослепила публику нарядом на
Браузер Google Chrome прекратит работу на 32 млн
Роман Гриценко возвращается в Питер, чтобы
Дмитрий Шепелев опроверг свою госпитализацию
Смартфон Xiaomi Mi Note 4 получил дату презентации
Британский The Sun выдал Ольгу Бузову замуж за
Андрей Чадов будет судиться с хейтерами
Роман Капаклы и Марина Африкантова отнесли
Ученые создали первую в мире искусственную
В России вступили в силу новые правила
Приближается выпуск ноутбука Samsung Chromebook
Учёные пришли к выводу, что люди с каждым
Ольга Рапунцель с радостью сообщила, что ей
В Microsoft прокомментировали жалобы об удалении
Эксперт: Россия и Китай не исчезнут с глобального
Полина Максимова рассказала о недостатках и
Ольга Жарикова намекнула фанатам на готовность к
Просмотреть все новости