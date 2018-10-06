Развратное фото Ким Кардашьян взорвало Instagram
Всемирно известная американская модель Ким Кардашьян предоставила на всеобщее обозрение в сети Instagram фотографию, которая вызвала бурю эмоций. На снимке вовсе не видно лица девушки, только её еле прикрытая грудь и раздвинутые бёдра.
Пользователи сети как всегда разделились на два лагеря. Первые с удовольствием «смакуют» аппетитную фигуру красавицы. Вторые спешат возмутиться её откровенными позами и вызывающим нарядом, которого в принципе на фоне тела можно и не заметить. Но тех, кому пришлась по нраву фотосессия Кардашьян, намного больше. Они желают прекратить высказывание негативных отзывов в адрес любимой звезды и напоминают, что девушка имеет в наличие несколько миллионов подписчиков. А это значит, что она полностью завоевала их сердца и «какое-то» мнение со стороны всё равно ничего не даст.
За пару часов «развратное» фото Ким Кардашьян взорвало Instagram и набрало 2,7 миллионов лайков.
Пользователи сети как всегда разделились на два лагеря. Первые с удовольствием «смакуют» аппетитную фигуру красавицы. Вторые спешат возмутиться её откровенными позами и вызывающим нарядом, которого в принципе на фоне тела можно и не заметить. Но тех, кому пришлась по нраву фотосессия Кардашьян, намного больше. Они желают прекратить высказывание негативных отзывов в адрес любимой звезды и напоминают, что девушка имеет в наличие несколько миллионов подписчиков. А это значит, что она полностью завоевала их сердца и «какое-то» мнение со стороны всё равно ничего не даст.
За пару часов «развратное» фото Ким Кардашьян взорвало Instagram и набрало 2,7 миллионов лайков.
ШоуБиз
Добавил: Печкурова Татьяна Сегодня, 16:31