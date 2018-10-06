АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Nissan Leaf стал самым продаваемым электромобилем в Европе в 2018 году
EUR 76.66 USD 66.63
Курс валют на 06.10.2018

Развратное фото Ким Кардашьян взорвало Instagram

Всемирно известная американская модель Ким Кардашьян предоставила на всеобщее обозрение в сети Instagram фотографию, которая вызвала бурю эмоций. На снимке вовсе не видно лица девушки, только её еле прикрытая грудь и раздвинутые бёдра.
Развратное фото Ким Кардашьян взорвало Instagram

Пользователи сети как всегда разделились на два лагеря. Первые с удовольствием «смакуют» аппетитную фигуру красавицы. Вторые спешат возмутиться её откровенными позами и вызывающим нарядом, которого в принципе на фоне тела можно и не заметить. Но тех, кому пришлась по нраву фотосессия Кардашьян, намного больше. Они желают прекратить высказывание негативных отзывов в адрес любимой звезды и напоминают, что девушка имеет в наличие несколько миллионов подписчиков. А это значит, что она полностью завоевала их сердца и «какое-то» мнение со стороны всё равно ничего не даст.

За пару часов «развратное» фото Ким Кардашьян взорвало Instagram и набрало 2,7 миллионов лайков.


 
Добавить в мои источники Я.Новости
ШоуБиз
Добавил: Печкурова Татьяна Сегодня, 16:31

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
На Кубани отец и сын погибли под колесами поезда
Николай Цискаридзе назвал Монсеррат Кабалье
В Лазаревском районе Сочи прибоем на берег
Беременная Алена Савкина удивила зрителей
Экстрасенс рассказала о скорой серьёзной болезни
Макс Фадеев в своем Instagram трогательно
Крупные банки вновь подняли ставки рублёвых
Учёные предложили создать «Ноев ковчег» для
Развратное фото Ким Кардашьян взорвало Instagram
Эксперты анонсировали рейтинг спортивных седанов
Учёные: Нашли разницу между эпидемиями гриппа в
Юлия Началова опубликовала в Instagram фотографию
Фолловеры считают, что Дарья и Сергей Пынзарь
Asus Zenfone Max и Zenfone Max Pro будут работать
Анна Бегунова вышла замуж за звезду «Физрука»
На федеральной трассе М-4 «Дон» в Ступино в ДТП
Астрономы нашли потенциально обитаемую Луну
Прошенко выразил соболезнование из-за смерти
В Сети появились некоторые данные о смартфоне
В Бурятии в ДТП погибли два человека
Светлана Пермякова рассказала, что выйдет замуж
Мужчину с проникающим ножевым ранением
Ветряные электростанции негативно влияют на климат
Тимати и его избранница выступили в Грозном в
Дмитрий Дмитренко подтвердил, что они с женой
Илья Яббаров умоляет ведущих отправить его на
Астрономами обнаружено неизвестное ранее
Тамара Гвердцители высказалась о смерти и голосе
Ани Лорак подала на развод с супругом
В Москве мужчина напал на бригаду скорой помощи
Просмотреть все новости