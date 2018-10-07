Учёные: Мужчины более зависимы от секса из-за особенностей эволюции

Недавно учёные провели новое исследование в виде опроса, которое показало, что среди женатых мужчин 20% имели секс с другой женщиной, а вот среди представительниц прекрасного пола этот показатель оказался на 7% меньше. Также общеизвестный факт свидетельствует о том, что именно женщины чаще всего становятся жертвами сексуального насилия. Специалисты попытались найти разумное объяснение тому, почему же мужчины более зависимы от секса и предположили, что виной тому особенности эволюции. Оказалось, что область мозга, контролирующая сексуальное влечение и желание интимной близости, у сильной половины по размерам в 2,5 раза превосходит женскую.Именно физиологические особенности, по результатам исследования, и могут стать причиной, заставляющей мужчин чаще желать секса. Несмотря на такие выводы, учёные не оправдывают особенностями эволюции насилие и сексуальные издевательства.