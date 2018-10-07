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Учёные: Мужчины более зависимы от секса из-за особенностей эволюции

Учёные считают, что мужчины более зависимы от секса, чем женщины из-за особенностей эволюции. Оказалось, что область мозга, контролирующая сексуальное влечение и желание, у представителей сильного пола в 2,5 раза крупнее женской.
Учёные: Мужчины более зависимы от секса из-за особенностей эволюции

Недавно учёные провели новое исследование в виде опроса, которое показало, что среди женатых мужчин 20% имели секс с другой женщиной, а вот среди представительниц прекрасного пола этот показатель оказался на 7% меньше. Также общеизвестный факт свидетельствует о том, что именно женщины чаще всего становятся жертвами сексуального насилия. Специалисты попытались найти разумное объяснение тому, почему же мужчины более зависимы от секса и предположили, что виной тому особенности эволюции. Оказалось, что область мозга, контролирующая сексуальное влечение и желание интимной близости, у сильной половины по размерам в 2,5 раза превосходит женскую.

Именно физиологические особенности, по результатам исследования, и могут стать причиной, заставляющей мужчин чаще желать секса. Несмотря на такие выводы, учёные не оправдывают особенностями эволюции насилие и сексуальные издевательства.


 
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Наука
Добавил: Oksana Сегодня, 01:27

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