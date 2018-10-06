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Процессор iPhone ХS оказался в три раза быстрее топового Android

По результатам проведённых тестов процессор iPhone ХS оказался в три раза быстрее топового Android. Таких показателей смартфон добился благодаря новому чипу A12 Bionic.
Процессор iPhone ХS оказался в три раза быстрее топового Android

Тим Кук, глава компании Apple, на презентации в сентябре, с удовольствием поделился информацией о выросших в восемь раз показателях технических характеристик модели iPhone ХS - A12 Bionic. После проведённых тестирований, эксперты подтвердили правдивость слов Тима Кука.

Процессор iPhone ХS является на данный момент самым скоростным в работе. Он опережает по скорости старую модель на 20-40%. По размеру новая версия гаджета стала на 6% меньше, а потребление энергии происходит на 12% меньше.


 
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Технологии
Добавил: Печкурова Татьяна Сегодня, 21:00

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