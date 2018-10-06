В соборе Питерборо в Англии появилась гигантская реалистичная модель Луны

На днях в соборе Питерборо, расположенном в Англии, открылась уникальная выставка, где все желающие могут лицезреть гигантскую реалистичную модель Луны. Скульптура создавалась на основе нескольких тысяч снимков NASA с разных ракурсов, полученных с помощью спутников и имеет размеры в 500 тысяч раз меньше реального тела. Известно, что творение художника Люка Джеррома пробудет в готическом соборе до 14 октября. Сам автор скульптуры признался, что вынашивал идею создания реалистичной 3D-модели Луны в течение долгих 15 лет, но ранее не мог воплотить её в жизнь, так как этого не позволяли доступные технологии. Сейчас же, когда у NASA есть возможность получать качественные снимки поверхности спутника Земли, он без сомнений взялся за работу.Эксперты уже назвали выставку уникальной, та как у посетителей собора в Питерборо есть возможность увидеть тёмную сторону Луны, которую с поверхности Земли рассмотреть невозможно.