АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Nissan Leaf стал самым продаваемым электромобилем в Европе в 2018 году
EUR 76.66 USD 66.63
Курс валют на 06.10.2018

В соборе Питерборо в Англии появилась гигантская реалистичная модель Луны

В готическом соборе Питерборо в Англии появилась гигантская реалистичная модель Луны. Автором скульптуры является художник Люк Джерром, гастролирующий по всему миру со своими выставками.
В соборе Питерборо в Англии появилась гигантская реалистичная модель Луны

На днях в соборе Питерборо, расположенном в Англии, открылась уникальная выставка, где все желающие могут лицезреть гигантскую реалистичную модель Луны. Скульптура создавалась на основе нескольких тысяч снимков NASA с разных ракурсов, полученных с помощью спутников и имеет размеры в 500 тысяч раз меньше реального тела. Известно, что творение художника Люка Джеррома пробудет в готическом соборе до 14 октября. Сам автор скульптуры признался, что вынашивал идею создания реалистичной 3D-модели Луны в течение долгих 15 лет, но ранее не мог воплотить её в жизнь, так как этого не позволяли доступные технологии. Сейчас же, когда у NASA есть возможность получать качественные снимки поверхности спутника Земли, он без сомнений взялся за работу.
В соборе Питерборо в Англии появилась гигантская реалистичная модель Луны

Эксперты уже назвали выставку уникальной, та как у посетителей собора в Питерборо есть возможность увидеть тёмную сторону Луны, которую с поверхности Земли рассмотреть невозможно.


 
Добавить в мои источники Я.Новости
В мире / Авторские новости / Другое
Добавил: Oksana Сегодня, 12:14

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ирина Пинчук подозревает, что Захар Саленко
Участница «Дома-2» Александра Черно снялась в
В Кузбассе 2 недели назад пропал 27-летний парень
В Сети опубликовали свежие фото бюджетного
Nissan Leaf стал самым продаваемым электромобилем
Настя Каменских блеснула идеальной фигурой в
Дочь Александра Серова сообщила поклонникам в
В соборе Питерборо в Англии появилась гигантская
Дмитрий Певцов и Ольга Дроздова рассказали о
Жители Анапы в море выловили детеныша крокодила
Уральский исследователь зафиксировал «загадочные
Певица Зара высказалась о смерти Монсеррат Кабалье
В Ростовской области жителя дома престарелых
Синоптики прогнозируют в дождь со снегом в
В Уфе «Газель» врезалась в столб со светофором
Упала в люк: Парочка пыталась заняться сексом на
Анна Плетнева рассказала о непростых отношениях с
В Сеть выложили изображения флагманского
В Барселоне на 86 году жизни скончалась известная
Посадочный аппарат MASCOT сделал несколько
В Уфе идут поиски пропавшей 13-летней школьницы
Александр Кержаков запретил Милане Тюльпановой
В Башкирии в лесопосадке было обнаружено тело
Ученые создали шрифт для улучшения запоминания
В Красноярске пьяный мужчина скончался, упав и
Археологи: Мускатный орех начали употреблять в
Рита Дакота и Агата Муцениеце подружились из-за
Астрономы: На Сатурне бывают дожди
Ученые: Бады с витамином D бесполезны для костей
Стилист раскритиковал образ Полины Гагариной для
Просмотреть все новости