Эксперты анонсировали рейтинг спортивных седанов до 1 млн рублей

На первом месте в ТОП оказалась Lada Vesta Sport. Под капотом версии размещается форсированный 1,8-литровый мотор на 145 лошадиных сил. Трансмиссия представлена 5-ступенчатой коробкой передач. В авто перенастроили мощные тормоза, а также шасси, за счёт чего версия стала по-настоящему азартной, а также спортивной. Первую сотню седан набирает за 10 сек. Lada Vesta Sport стоит 800 000 – 900 000 рублей. Второе место досталось Volkswagen Polo GT. Версия оснащается 1,4-литровым мотором на 125 лошадиных сил. Недостаток авто в устаревшем шасси. Первую сотню версия набирает за 9,5 сек. Максимальная скорость машины – 200 км/час. Модель стоит 800 000 рублей.На третьем месте оказалась Kia Cerato за 1 000 000 рублей. Данный седан оснащается двухлитровым силовым агрегатом на 150 лошадиных сил. Kia Cerato до первой сотни разгоняется за 9,5 сек. Максимальная скорость авто – 200 км/час. Машина отличается стандартными настройками ходовой части. Вследствие этого на этой версии лучше не выезжать на гоночные треки, а также горные серпантины.