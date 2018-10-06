Участница «Дома-2» Александра Черно снялась в пикантной фотосессии

«Любая женщина будет прекрасна, если она любима и уверена в себе! Милые мои, пухленькие девочки, я научу вас быть красивыми, уверенными в себе и, самое главное, любить себя», - написала она в комментариях.

«Саня ты молодец! Люби себя!», «Все должно быть в меру, это перебор», «Молодец Саня, без комплексов! Так держать! Кстати, ты очень похорошела)», «О боже, поросенок Саша, это ужасно», «Умничка, главное - полюбить себя!», «Если честно, это не искусство. Я буду есть, что хочу, а вы моими жирами любуйтесь. Это некрасиво совсем», - высказывались они.

Зрители не могут на это смотреть, а потому просят у девушки сначала похудеть, а лишь потом демонстрировать всем свое тело, но та абсолютно не обращает на них внимания. Более того, несколько дней назад она решила принять участие в пикантной фотосессии, где позировала в одном лишь нижнем белье.После, на своей странице в социальной сети Instagram, Саша опубликовала небольшой ролик-бэкстейдж, в котором можно увидеть, как проходила съемка.Стоит отметить, что реакция на увиденное у пользователей была весьма неоднозначной. Одни оценили смелость пышнотелой красавицы и отметили, что в последнее время она стала очень раскрепощенной. Другие, наоборот, раскритиковали Черно за отсутствие стыда и нежелание что-то делать со своим внешним видом.