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Мужчину с проникающим ножевым ранением госпитализировали в Подмосковье

В четверг около пяти часов вечера в Подмосковье госпитализирован мужчина с проникающей ножевой раной живота. Удар нанесла женщина, с которой у потерпевшего случилась ссора.
Мужчину с проникающим ножевым ранением госпитализировали в Подмосковье

В Воскресенском районе на одной из улиц поселка Белоозерский медиками госпитализирован 35-летний мужчина с ножевым ранением брюшины. Инцидент произошел в четверг в одной из квартир жилого дома, примерно в пять часов вечера. В процессе проверки всех обстоятельств, сотрудниками уголовного розыска и местным участковым было установлено, что удар нанесла женщина, которая является собственницей квартиры.

Выяснилось, что женщина 1983 года и потерпевший сильно поссорились, в результате хозяйка жилища схватилась за нож и ударила оппонента в живот. В отношении обвиняемой возбуждено уголовное производство, выезжать за пределы страны, гражданке также запрещено.


 
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Происшествия
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 14:26

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