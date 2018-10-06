Мужчину с проникающим ножевым ранением госпитализировали в Подмосковье

В Воскресенском районе на одной из улиц поселка Белоозерский медиками госпитализирован 35-летний мужчина с ножевым ранением брюшины. Инцидент произошел в четверг в одной из квартир жилого дома, примерно в пять часов вечера. В процессе проверки всех обстоятельств, сотрудниками уголовного розыска и местным участковым было установлено, что удар нанесла женщина, которая является собственницей квартиры.Выяснилось, что женщина 1983 года и потерпевший сильно поссорились, в результате хозяйка жилища схватилась за нож и ударила оппонента в живот. В отношении обвиняемой возбуждено уголовное производство, выезжать за пределы страны, гражданке также запрещено.