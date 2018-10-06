В Москве мужчина напал на бригаду скорой помощи

К мужчине, прибывавшему в состоянии алкогольного опьянения, выезжала бригада медиков. У него была установлена травма головы, причину по которой это произошло он объяснить не смог. Один из врачей стал оказывать пострадавшему необходимую медицинскую помощь. В это время мужчина по непонятным причинам начал наносить медику-девушке удары. На помощь пришёл её коллега фельдшер, но «пациент» оказал ему сопротивление и устроил разгром в медицинской машине. Вовремя прибывшие полицейские смогли остановить уже не пострадавшего, а преступника.Врача «Скорой помощи» доставили в больницу. По данному делу идёт разбирательство правоохранительными органами.