Однокристальная Apple A12 Bionic используется в iPhone XS и iPhone XS Max

После представления смартфонов и новой шестиядерной SoC Apple заявила, что 2 ядра работают до 15 процентов быстрее. При этом 4 энергоэффективных ядра обеспечивают более эффективную работу в сравнении с предшественником до 50%. Хотя количество транзисторов увеличилось с 4 до 6,9 млрд, площадь подложки уменьшилась с 87,66 до 83,27 мм² в A12 Bionic. В свою очередь это обуславливается переходом на 7-нанометровый новый производственный процесс TSMC, который увеличивает плотность транзисторов. Стоит отметить, что частота работы двух производительных ядер Vortex составляет 2,5 ГГц (раньше - 2,38 ГГц). Частота работы 4 энергоэффективных ядер Tempest составляет 1,6 ГГц, как в случае Apple A11. В подсистеме памяти были внесены значительные изменения, позволяющие за меньшее количество циклов выполнять операции. Это повышает производительность, снижает задержки памяти на 29%. При этом общая производительность увеличилась на 20-40 процентов.В свою очередь новая SoC потребляет примерно на 12 процентов меньше энергии, в сравнении с Apple A11. iPhone XS, а также XS Max обгоняют Android-флагманы на основе Snapdragon 845 приблизительно в два/три раза.