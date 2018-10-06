Nissan Leaf стал самым продаваемым электромобилем в Европе в 2018 году
Nissan Leaf стал самым продаваемым электромобилем в Европе в 2018 году, что подтверждают отчёты за первые восемь месяцев продаж. На данный момент компания уже реализовала 26 тысяч единиц авто, что означает, что машины продаются примерно каждые 10 минут.
Почти год назад в Европе стартовали продажи нового Nissan Leaf, который стал довольно востребованным среди автолюбителей и уже признан самым продаваемым электромобилем в 2018 году. Из числа 26 тысяч реализованных моделей лишь 8 тысяч отправились в руки корпоративных клиентов, остальные же приобретены в розницу для частного пользования. Электромобиль превзошёл по своей популярности практически все предыдущие модели Nissan, став востребованным преимущественно на рынках Австрии, Франции, Германии, Нидерландов, Португалии и Испании. Эксперты считают, что повышенный спрос на новый Leaf можно объяснить улучшенным литий-ионным аккумулятором мощностью в 40 кВт, который обеспечивает более продолжительный диапазон езды, нежели его предшественник.
Кроме того, самый продаваемый электромобиль в Европе в 2018 году Nissan Leaf в перечне своих характеристик имеет новейшую систему Nissan Intelligent Mobility, куда входят e-Pedal, полуавтономные системы управления и парковки Pro Pilot и Pro Pilot Park. Известно, что модель получила 5 звёзд за повышенный уровень безопасности от Euro NCAP по результатам последних испытаний.
Почти год назад в Европе стартовали продажи нового Nissan Leaf, который стал довольно востребованным среди автолюбителей и уже признан самым продаваемым электромобилем в 2018 году. Из числа 26 тысяч реализованных моделей лишь 8 тысяч отправились в руки корпоративных клиентов, остальные же приобретены в розницу для частного пользования. Электромобиль превзошёл по своей популярности практически все предыдущие модели Nissan, став востребованным преимущественно на рынках Австрии, Франции, Германии, Нидерландов, Португалии и Испании. Эксперты считают, что повышенный спрос на новый Leaf можно объяснить улучшенным литий-ионным аккумулятором мощностью в 40 кВт, который обеспечивает более продолжительный диапазон езды, нежели его предшественник.
Кроме того, самый продаваемый электромобиль в Европе в 2018 году Nissan Leaf в перечне своих характеристик имеет новейшую систему Nissan Intelligent Mobility, куда входят e-Pedal, полуавтономные системы управления и парковки Pro Pilot и Pro Pilot Park. Известно, что модель получила 5 звёзд за повышенный уровень безопасности от Euro NCAP по результатам последних испытаний.
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Добавил: Oksana Сегодня, 12:33