Nissan Leaf стал самым продаваемым электромобилем в Европе в 2018 году

Почти год назад в Европе стартовали продажи нового Nissan Leaf, который стал довольно востребованным среди автолюбителей и уже признан самым продаваемым электромобилем в 2018 году. Из числа 26 тысяч реализованных моделей лишь 8 тысяч отправились в руки корпоративных клиентов, остальные же приобретены в розницу для частного пользования. Электромобиль превзошёл по своей популярности практически все предыдущие модели Nissan, став востребованным преимущественно на рынках Австрии, Франции, Германии, Нидерландов, Португалии и Испании. Эксперты считают, что повышенный спрос на новый Leaf можно объяснить улучшенным литий-ионным аккумулятором мощностью в 40 кВт, который обеспечивает более продолжительный диапазон езды, нежели его предшественник.Кроме того, самый продаваемый электромобиль в Европе в 2018 году Nissan Leaf в перечне своих характеристик имеет новейшую систему Nissan Intelligent Mobility, куда входят e-Pedal, полуавтономные системы управления и парковки Pro Pilot и Pro Pilot Park. Известно, что модель получила 5 звёзд за повышенный уровень безопасности от Euro NCAP по результатам последних испытаний.