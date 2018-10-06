Певица Зара высказалась о смерти Монсеррат Кабалье

По словам артистки, в последнее время очень часто уходят из жизни легендарные и потрясающие личности, которым невозможно найти замену, от чего ей становится не по себе и страшно. Звезда считает, что Монсеррат Кабалье являлась очень талантливой певицей, проводившей без боязни необычные музыкальные эксперименты, одновременно оставалась хранительницей традиций оперного пения. Дива была первой, кто соединил эстрадную музыку с оперой, к примеру, ее потрясающий дуэт с легендарным рок-исполнителем Фредди Меркьюри.Ранее сообщалось, что в конце сентября Монсеррат Кабалье попала в госпиталь Сан-Пау. Доктора говорили, что за певицу беспокоиться не стоит, так как она идет на поправку. Однако все оказалось иначе. Прошедшей ночью легендарной оперной певицы не стало. Монсеррат Кабалье скончалась в Барселоне в больнице на 86 году жизни. На данный момент точных сведений о дате похорон пока нет. Предположительно, церемония прощания с оперной дивой пройдет 8 октября.