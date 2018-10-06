Учёные: Нашли разницу между эпидемиями гриппа в больших и маленьких городах

После анализа полученной информации исследователи пришли к выводу, что длительность и напряжённость вирусной инфекции напрямую связана с размером города и темпом жизни. Первое, что отметили учёные это влажность воздуха. Она не оказывает действия на жителей крупных городов. При увеличении влажности воздуха в небольших населённых пунктах численность заболевших вырастает, здесь люди заболевают почти сразу и все, а потом инфицирование снижается. В мегаполисах, наоборот, грипп распространялся более медленно.Группа международных учёных основываясь на полученных данных установила, что в больших городах численность населения значительно выше и инфекция очень легко передаётся контактным путём, не завися от влажности воздуха.Эта разница между эпидемиями гриппа в больших и маленьких городах даёт возможность спрогнозировать распространение болезни и заранее готовится к сезону гриппа.