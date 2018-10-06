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Юлия Началова опубликовала в Instagram фотографию с красавицей-дочкой

Юлия Началова в Instagram опубликовала фотографию, на которой она запечатлена со своей красавицей-дочкой от футболиста Евгения Алдонина. К своим близким певица всегда относилась с трепетом.
Юлия Началова опубликовала в Instagram фотографию с красавицей-дочкой

Юлия Началова развелась со своим супругом в 2011 году, однако они смогли сохранить дружеские отношения ради общего ребёнка. Накануне 37-летняя артистка в социальной сети опубликовала снимок, где она позирует со своей девятилетней дочерью Верой, которая в этом году пошла в шестой класс. В описании к фотографии звезда отметила, что её карьера началась в 11 лет, также она призналась своей наследнице в любви.

В личной жизни Юлии Началовой в настоящее время всё хорошо, она встретила достойного мужчину, которому мечтает подарить сына. Исполнительница на публике практически не появляется без перчаток, так как у неё воспаляются суставы, однако она делает всё возможное, чтобы болезнь не прогрессировала и не мешала ей выходить на сцену.


 
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ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 15:45

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