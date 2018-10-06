Браузер Google Chrome прекратит работу на 32 млн гаджетах с Android

Как стало известно, скоро база Android 4.1-4.3 Jelly Bean больше не будет поддерживать браузер Google Chrome. Несмотря на то, что в настоящее время самой минимальной версией Android, требующейся для корректной работы приложений считается 5.0, достаточно часто еще можно найти приложения, которые еще «трудятся» на базе Android 4.1-4.3 Jelly Bean. Браузер Google Chrome пока еще входит в этот список, но разработчики заявляют, что это продлится не долго. Скоро браузер сможет работать только на базе Android 4.4. KitKat.Такое заявление не кажется масштабным, если не обращаться к статистике. А по ее данным 3,2% гаджетов до сих пор работают на версии ОС Android 4.1-4.3 Jelly Bean, которыми пользуется почти 1 млрд человек, что говорит о 32 млн не обновленных смартфонах и планшетах.Напомним, что Android 4.1 Jelly Bean вышел 6 лет назад (10 июля 2012), а версия Google Chrome, которая поддерживалась мобильными гаджетами, появилась несколько раньше: 27 июня того же года.