АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Nissan Leaf стал самым продаваемым электромобилем в Европе в 2018 году
EUR 76.66 USD 66.63
Курс валют на 06.10.2018

Браузер Google Chrome прекратит работу на 32 млн гаджетах с Android

Стало известно, что браузер Google Chrome прекращает работу на гаджетах с ОС Android 4.1-4.3 Jelly Bean. А их, как насчитывают специалисты, около 32 млн.
Браузер Google Chrome прекратит работу на 32 млн гаджетах с Android

Как стало известно, скоро база Android 4.1-4.3 Jelly Bean больше не будет поддерживать браузер Google Chrome. Несмотря на то, что в настоящее время самой минимальной версией Android, требующейся для корректной работы приложений считается 5.0, достаточно часто еще можно найти приложения, которые еще «трудятся» на базе Android 4.1-4.3 Jelly Bean. Браузер Google Chrome пока еще входит в этот список, но разработчики заявляют, что это продлится не долго. Скоро браузер сможет работать только на базе Android 4.4. KitKat.

Такое заявление не кажется масштабным, если не обращаться к статистике. А по ее данным 3,2% гаджетов до сих пор работают на версии ОС Android 4.1-4.3 Jelly Bean, которыми пользуется почти 1 млрд человек, что говорит о 32 млн не обновленных смартфонах и планшетах.

Напомним, что Android 4.1 Jelly Bean вышел 6 лет назад (10 июля 2012), а версия Google Chrome, которая поддерживалась мобильными гаджетами, появилась несколько раньше: 27 июня того же года.


 
Добавить в мои источники Я.Новости
Технологии
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 20:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Однокристальная Apple A12 Bionic используется в
Инна Маликова ослепила публику нарядом на
Браузер Google Chrome прекратит работу на 32 млн
Роман Гриценко возвращается в Питер, чтобы
Дмитрий Шепелев опроверг свою госпитализацию
Смартфон Xiaomi Mi Note 4 получил дату презентации
Британский The Sun выдал Ольгу Бузову замуж за
Андрей Чадов будет судиться с хейтерами
Роман Капаклы и Марина Африкантова отнесли
Ученые создали первую в мире искусственную
В России вступили в силу новые правила
Приближается выпуск ноутбука Samsung Chromebook
Учёные пришли к выводу, что люди с каждым
Ольга Рапунцель с радостью сообщила, что ей
В Microsoft прокомментировали жалобы об удалении
Эксперт: Россия и Китай не исчезнут с глобального
Полина Максимова рассказала о недостатках и
Ольга Жарикова намекнула фанатам на готовность к
В Гидрометцентре рассказали о погоде в Москве
Песков рассказал, как Путин намерен отпраздновать
На сертификацию в FCC поступил обновлённый
Николай Басков разочаровал Монсеррат Кабалье
На Кубани отец и сын погибли под колесами поезда
Николай Цискаридзе назвал Монсеррат Кабалье
В Лазаревском районе Сочи прибоем на берег
Беременная Алена Савкина удивила зрителей
Экстрасенс рассказала о скорой серьёзной болезни
Макс Фадеев в своем Instagram трогательно
Крупные банки вновь подняли ставки рублёвых
Учёные предложили создать «Ноев ковчег» для
Просмотреть все новости