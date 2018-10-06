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Asus Zenfone Max и Zenfone Max Pro будут работать на базе Android Oreo

Смартфоны версии Asus Zenfone Max, а также Zenfone Max Pro по умолчанию станут осуществлять работу на базе «операционки» Android Oreo. Модели в будущем могут обновляться до более актуальной операционной системы.
Asus Zenfone Max и Zenfone Max Pro будут работать на базе Android Oreo

Недавно обе версии получили сертификацию экономической Евразийской комиссии в России. После официального анонса представители компании отметили, что пользователи после приобретения могут обновить ОС Android 9 Pie. При желании можно сделать откат до прошлой ОС. Точные технические характеристики данных флагманов держат пока в секрете. Поэтому пока рано говорить о том либо ином ПО.

Инсайдеры отмечают, что версии Asus Zenfone Max, а также Zenfone Max Pro наделят современными безрамочным дисплеями с минимальными вырезами, а также сканером отпечатка пальца, расположенным под экраном устройства. Информация о стоимости, а также прочих характеристиках модели пока не была озвучена.


 
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Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 15:30

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