Asus Zenfone Max и Zenfone Max Pro будут работать на базе Android Oreo

Недавно обе версии получили сертификацию экономической Евразийской комиссии в России. После официального анонса представители компании отметили, что пользователи после приобретения могут обновить ОС Android 9 Pie. При желании можно сделать откат до прошлой ОС. Точные технические характеристики данных флагманов держат пока в секрете. Поэтому пока рано говорить о том либо ином ПО.Инсайдеры отмечают, что версии Asus Zenfone Max, а также Zenfone Max Pro наделят современными безрамочным дисплеями с минимальными вырезами, а также сканером отпечатка пальца, расположенным под экраном устройства. Информация о стоимости, а также прочих характеристиках модели пока не была озвучена.