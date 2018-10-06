Анна Бегунова вышла замуж за звезду «Физрука» Дмитрия Власкина

Актриса и подруга новоиспеченных молодоженов Екатерина Вилкова поделились с поклонниками в соцсети Instagram снимками торжественного события. Анна Бегунова пошла под венец в очень скромном белом платье, которое дополнила элегантной вуалью. При этом Дмитрий Власкин пришел в ЗАГС в классическом костюме черного цвета.Молодожены во время бракосочетания постоянно улыбались и выглядели очень счастливыми. На церемонию Анна Бегунова пришла вместе со своим 2-летним сыном, рожденным от экс-супруга Сергея Лавыгина.