АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Nissan Leaf стал самым продаваемым электромобилем в Европе в 2018 году
EUR 76.66 USD 66.63
Курс валют на 06.10.2018

Анна Бегунова вышла замуж за звезду «Физрука» Дмитрия Власкина

Анна Бегунова в Кутузовском ЗАГСе расписалась с Дмитрием Власкиным, известным телезрителю по роли Димона из сериала «Физрук». Пара обменялась клятвами верности и любви в присутствии родных, а также близких друзей.
Анна Бегунова вышла замуж за звезду «Физрука» Дмитрия Власкина

Актриса и подруга новоиспеченных молодоженов Екатерина Вилкова поделились с поклонниками в соцсети Instagram снимками торжественного события. Анна Бегунова пошла под венец в очень скромном белом платье, которое дополнила элегантной вуалью. При этом Дмитрий Власкин пришел в ЗАГС в классическом костюме черного цвета.
Анна Бегунова вышла замуж за звезду «Физрука» Дмитрия Власкина

Молодожены во время бракосочетания постоянно улыбались и выглядели очень счастливыми. На церемонию Анна Бегунова пришла вместе со своим 2-летним сыном, рожденным от экс-супруга Сергея Лавыгина.


 
Добавить в мои источники Я.Новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 15:15

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Эксперты анонсировали рейтинг спортивных седанов
Учёные: Нашли разницу между эпидемиями гриппа в
Юлия Началова опубликовала в Instagram фотографию
Фолловеры считают, что Дарья и Сергей Пынзарь
Asus Zenfone Max и Zenfone Max Pro будут работать
Анна Бегунова вышла замуж за звезду «Физрука»
На федеральной трассе М-4 «Дон» в Ступино в ДТП
Астрономы нашли потенциально обитаемую Луну
Прошенко выразил соболезнование из-за смерти
В Сети появились некоторые данные о смартфоне
В Бурятии в ДТП погибли два человека
Светлана Пермякова рассказала, что выйдет замуж
Мужчину с проникающим ножевым ранением
Ветряные электростанции негативно влияют на климат
Тимати и его избранница выступили в Грозном в
Дмитрий Дмитренко подтвердил, что они с женой
Илья Яббаров умоляет ведущих отправить его на
Астрономами обнаружено неизвестное ранее
Тамара Гвердцители высказалась о смерти и голосе
Ани Лорак подала на развод с супругом
В Москве мужчина напал на бригаду скорой помощи
В Кемерове при раскопках нашли артефакты
Дмитрий Шепелев провел сутки в неврологии
Ирина Пинчук подозревает, что Захар Саленко
Участница «Дома-2» Александра Черно снялась в
В Кузбассе 2 недели назад пропал 27-летний парень
В Сети опубликовали свежие фото бюджетного
Nissan Leaf стал самым продаваемым электромобилем
Настя Каменских блеснула идеальной фигурой в
Дочь Александра Серова сообщила поклонникам в
Просмотреть все новости