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В Кузбассе 2 недели назад пропал 27-летний парень

В Кузбассе 2 недели назад пропал 27-летний парень, который просто вышел из дома и исчез. В последний раз Александр Орлов был одет в тёплую куртку серого цвета с принтом в мелкую клетку, синие джинсовые штаны и чёрные ботинки.
В Кузбассе 2 недели назад пропал 27-летний парень

Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» распространяет информацию о пропавшем 2 недели назад парне из посёлка Высокий под Прокопьевском, о котором с 20 сентября ничего неизвестно. Среди основных примет молодого человека добровольцы выделили рост в 178 см, достаточно худое телосложение, тёмные русые волосы и серо-голубые глаза.

Всех неравнодушных просят внимательно рассмотреть фотографию исчезнувшего 2 недели назад Александра Александровича Орлова, и немедленно сообщить в правоохранительные органы, если о нём появится хоть какая-нибудь информация.


 
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Добавил: Oksana Сегодня, 12:56

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