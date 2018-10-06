В Кузбассе 2 недели назад пропал 27-летний парень
В Кузбассе 2 недели назад пропал 27-летний парень, который просто вышел из дома и исчез. В последний раз Александр Орлов был одет в тёплую куртку серого цвета с принтом в мелкую клетку, синие джинсовые штаны и чёрные ботинки.
Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» распространяет информацию о пропавшем 2 недели назад парне из посёлка Высокий под Прокопьевском, о котором с 20 сентября ничего неизвестно. Среди основных примет молодого человека добровольцы выделили рост в 178 см, достаточно худое телосложение, тёмные русые волосы и серо-голубые глаза.
Всех неравнодушных просят внимательно рассмотреть фотографию исчезнувшего 2 недели назад Александра Александровича Орлова, и немедленно сообщить в правоохранительные органы, если о нём появится хоть какая-нибудь информация.
Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» распространяет информацию о пропавшем 2 недели назад парне из посёлка Высокий под Прокопьевском, о котором с 20 сентября ничего неизвестно. Среди основных примет молодого человека добровольцы выделили рост в 178 см, достаточно худое телосложение, тёмные русые волосы и серо-голубые глаза.
Всех неравнодушных просят внимательно рассмотреть фотографию исчезнувшего 2 недели назад Александра Александровича Орлова, и немедленно сообщить в правоохранительные органы, если о нём появится хоть какая-нибудь информация.
Происшествия
Добавил: Oksana Сегодня, 12:56