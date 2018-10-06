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В Сети появились некоторые данные о смартфоне Google Pixel 3 XL

В Сеть «слили» технические характеристики будущего смартфона Google Pixel 3 XL. Согласно предварительным данным, новое устройство будет оснащено повышенной защитой от влаги и внешних повреждений.
В Сети появились некоторые данные о смартфоне Google Pixel 3 XL

Разработчики наделили Google Pixel 3 XL 6,3-дюймовым экраном с разрешением FullHD. Так как производитель решил полностью избавиться от выреза в верхней части экрана, динамики и иные функциональные приборы будут размещены на боковой поверхности корпуса гаджета.

Внешний дизайн нового смартфона будет напоминать модель iPhone XS Max, но при этом его габариты станут немного меньше. Информация о стоимости и другие характеристики о Google Pixel 3 XL на данный момент отсутствует. Ожидается, что флагманский смартфон производители представят в конце нынешнего года.


 
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Технологии
Добавил: Алина Сегодня, 14:46

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