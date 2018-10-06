Светлана Пермякова рассказала, что выйдет замуж за настоящего мужчину

По мнению Светланы Пермяковой, идеальный мужчина обязательно должен дарить цветы и быть хозяйственным. Артистка подчеркнула, что сейчас девушки сами «бросаются» на мужчин, потому что стоящих джентльменов практически нет. Актриса заявила, что последний раз за ней ухаживал ее кот, который долго терся об ее ноги, а потом их облизал. Кинозвезда хочет, чтобы ее дочь была нежной, доброй, сильной и умной. Знаменитость очень расстраивается, тогда когда Варя не слышит ее. Светлана Пермякова хочет стать с наследницей лучшими подругами, которые делятся секретами. Артистка планирует рассказать девочке даже те части из ее биографии, которыми она не особо гордиться. Дочь звезды имеет необычную мечту – стать космонавтом.Актриса считает, что от осенней депрессии помогает работа. По словам звезды, с сентября начинается театральный сезон, что поможет ей спастись от хандры. Знаменитость заявила, что она также открывает свою детскую театральную студию, так что скучать ей будет некогда. Невзирая на популярность, Светлана Пермякова ходит на рынок, ездит в общественном транспорте, делает все по дому и даже в некоторых случаях может починить машину. Единственное что не делает знаменитость - это не курит и не пьет, при этом другим не советует.