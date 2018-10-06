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В Уфе «Газель» врезалась в столб со светофором

Очевидец из Уфы опубликовал видео со своего видеорегистратора, который запечатлел аварию с участием грузовой «Газели». Она со всей силы ударила столб, на котором висел светофор, и тот не выдержав силы удара, рухнул на проезжую часть.
В Уфе «Газель» врезалась в столб со светофором

ДТП произошло на перекресте улицы Айской с Кирова, после того как светофор показал водителям «зеленый» началось движение. В какой-то момент, справой стороны от дороги появляется грузовая «Газель» и на скорости врезается в столб со светофором. Конструкция не выдерживает вибраций от удара и падает на дорогу. Хорошо, что в этот момент на данном отрезке никто не проезжал.

Видео с инцидентом опубликовано очевидцем в Сети интернет. Водитель предполагает, что грузовой автомобиль просто не поставили на «ручник». Однако все подробности случившегося будут выяснять сотрудники ДПС.


 
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Происшествия
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 10:59

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