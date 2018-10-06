В Кемерове при раскопках нашли артефакты XVII-XVIII века

В ходе проводимых работ были раскопаны: кованые гвозди, осколки посуды сделанной из керамики, а также самый основной артефакт – монета 1748 года, которая относится ко времени императрицы Елизаветы и была в обращении с 1747 по 1753 годы.В руках искателей имеется карта 1840-го года, на которой нанесено поселения - деревня Кемерово. Тогда она стояла на правом берегу реки Томи, а сейчас на этом месте расположен Кировский район. Раскопки проводились на свободном от построений участке земли. Если верить старой карте - в то время тут стоял амбар и именно здесь нашли столь ценные артефакты.Предметы были аккуратно извлечены из земли, обработаны и тщательно изучены. Установлена их принадлежность к XVII-XVIII векам. Все исторические находки переданы в музей археологии и этнографии КемГу. В следующем году учёные запланировали начать раскопки в том месте, где согласно карте раньше стояла местная часовня.