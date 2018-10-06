Ветряные электростанции негативно влияют на климат

Ветряные станции до недавнего времени считались самыми оптимальными способами для выработки электроэнергии. Однако недавно учёные из Гарварда доказали, что они негативно влияют на окружающую среду. Исследователи составили максимально точную климатическую модель, основываясь на информации, взятой на функционирующих станциях, в результате выяснилось, что они перенаправляют воздушные потоки. В связи с этим температура в районах, где установлены ветряные электростанции, повышается в среднем на 0,24 градусов. В этих регионах также может увеличиваться количество осадков.В то же время специалисты отмечают, что ветряные станции не оказывают большого влияния на глобальное потепление так, как это делают не экологичные виды производства. Наоборот, они помогают снижать в атмосфере количество углекислого газа.