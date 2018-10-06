Жители Анапы в море выловили детеныша крокодила

Местные жители вымыли рептилию, а также поместили её в небольшой бассейн, заполненный пресной водой. Потом крокодила попытались накормить лягушками. Хищник отказался «трапезничать». Пока не поступала информация, как данное пресмыкающееся оказалось в водах Чёрного моря. По мнению некоторых пользователей Сети, крокодильчика могли выбросить фотографы после очередной рабочей смены. Они часто используют для заработка различных экзотических животных.Детенышу рептилии успели уже найти дом. Животное отвезли в Краснодарский край в село Витязево. Детёныш крокодила проживает сейчас у местного заводчика рептилий. Крокодильчику выделили для пользования домашний бассейн. На территории Анапы имеется несколько таких питомников, в которых проживают данные опасные хищники. Также имеется крокодиловая ферма. Там обитают примерно 50 особей.