Астрономами обнаружено неизвестное ранее радиоизлучение «призрак»

Астрономы полагают, что им повезло получить информацию о мощных гамма-всплесках, которые гамма-телескоп обнаружить не смог. Данные всплески являются неким лучом энергии, появляющимся в результате коллапса звезды, которая позже превратится в черную дыру или в нейтронную звезду. Эти звезды могут быстро вращаться вокруг своей оси, они имеют мощное магнитное поле, что дает им еще одно название – магнетар. При вращении он излучает радиопакеты, которые создают радиоизлучения «призраки».И такое явление наблюдается не часто, потому что не всегда радиоволны направлены на Землю. Поэтому ученым удается наблюдать только каждый сотый взрыв, но благодаря тому, что свечение от взрыва длится на протяжении 10 лет, пропустить такое явление практически невозможно.